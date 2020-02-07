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    Міністр закордонних справ Данії сьогодні приїде на Донбас

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    Єппе Кофод відвідував Донбас у 2014 році - Міністр закордонних справ Данії сьогодні приїде на Донбас
    Єппе Кофод відвідував Донбас у 2014 році

    Данія як і раніше засуджує незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі

    Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує у п’ятницю відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це пише пресцентр Міністерства закордонних справ України.

    У МЗС раніше повідомляли, що в програмі візиту очільник МЗС Данії запланована поїздка на Донбас.

    «У травні 2014 року я був у Донецьку і бачив, що там відбувалося, той суцільний хаос, людей на вулицях. Тоді вже починалися справжні бойові дії. Для мене честь бути тут знову, я дійсно маю намір знову поїхати на Донбас завтра», — сказав Кофод 6 лютого, під час пресконференції у Києві, цитує його видання Радіо Свобода.

    Він наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

    «Ми абсолютно впевнені, що Росія має виконувати свої зобов’язання, і Данія дотримується такої позиції. Звісно, це позиція ЄС, і саме тому ми минулого року оновили фактично наші санкції, наш тиск на Росію, саме з цією метою», — додав Кофод.

    Раніше повідомлялося, що глава МЗС Данії їде в Україну

     Читайте також: Посол Латвії Юріс Пойкаанс: Ми бачимо, що миру немає, так званий обмін «всіх на всіх» не відбувся

     

    МЗС Донбас міністр Данія
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