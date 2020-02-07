Міністр закордонних справ Данії сьогодні приїде на Донбас



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Єппе Кофод відвідував Донбас у 2014 році

Данія як і раніше засуджує незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує у п’ятницю відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це пише пресцентр Міністерства закордонних справ України.

У МЗС раніше повідомляли, що в програмі візиту очільник МЗС Данії запланована поїздка на Донбас.

«У травні 2014 року я був у Донецьку і бачив, що там відбувалося, той суцільний хаос, людей на вулицях. Тоді вже починалися справжні бойові дії. Для мене честь бути тут знову, я дійсно маю намір знову поїхати на Донбас завтра», — сказав Кофод 6 лютого, під час пресконференції у Києві, цитує його видання Радіо Свобода.

Він наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

«Ми абсолютно впевнені, що Росія має виконувати свої зобов’язання, і Данія дотримується такої позиції. Звісно, це позиція ЄС, і саме тому ми минулого року оновили фактично наші санкції, наш тиск на Росію, саме з цією метою», — додав Кофод.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Данії їде в Україну.