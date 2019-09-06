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    Міністр закордонних справ Молдови відвідає Україну 9 вересня

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    Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску - Міністр закордонних справ Молдови відвідає Україну 9 вересня
    Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску

    Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу складову власної безпеки

    Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску відвідає Україну 9 вересня для зустрічей із владою. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «9 вересня я буду з робочим візитом в Україні на запрошення мого колеги (міністра закордонних справ) Вадима Пристайка», - написав він.

    Попеску зазначає, що відносини Молдови з Україною як стратегічним партнером заслуговують на особливу увагу.

    Під час візиту він планує зустрітися з представниками уряду і парламенту для обговорення двостороннього порядку денного, регіонального та міжнародного співробітництва, європейської інтеграції та інших тем, що становлять спільний інтерес.

    Як повідомлялось, 11 липня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду під час візиту в Україну сказала, що Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу складову власної безпеки.

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