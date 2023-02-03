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Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Лієв просить СБУ перевірити джерела журналістів щодо його громадянства
фото: Олександр Лієв/Facebook

Після опублікованої інформації «Української правди» про нібито російський паспорт заступник міністра оборони України Олександр Лієв звільнився за власним бажанням

Вчора, 2 лютого, видання «Української правди» з посиланням на джерела в розвідці повідомило, що в Лієва може бути російське громадянство, проте Міноборони України спростувало цю інформацію. 

Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося, йдеться в офіційному повідомленні.

«Моє прізвище написано з помилкою. Я народився в Ухті, нібито російському місті. Насправді, якби Шабунін погуглив, то він би побачив, що це місто побудовано українцями, куди заслали мою бабусю і дідуся з-під Полтави за статтею супротиву радянській владі, і вони там проживали. Але в 3 рочки я переїхав у Крим і прожив свідоме життя в Криму», – сказав Лієв журналістам «Бабелю».

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач заявив, що інформація про російський паспорт у Лієва, яку він опублікував напередодні, не відповідає дійсності. Однак наголосив, що новина на сайті медіа була опублікована одразу з позицією Лієва.

«Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву», – написав Ткач.

Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані фото 1

Нагадаємо, що 2-го лютого заступник міністра оборони України Олександр Лієв звільнився за власним бажанням.

Читайте також: Скандал у Міноборони: хто такий Лієв та чи справді він має проросійські погляди

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