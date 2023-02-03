Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані

Після опублікованої інформації «Української правди» про нібито російський паспорт заступник міністра оборони України Олександр Лієв звільнився за власним бажанням

Вчора, 2 лютого, видання «Української правди» з посиланням на джерела в розвідці повідомило, що в Лієва може бути російське громадянство, проте Міноборони України спростувало цю інформацію.

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Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося, йдеться в офіційному повідомленні.

«Моє прізвище написано з помилкою. Я народився в Ухті, нібито російському місті. Насправді, якби Шабунін погуглив, то він би побачив, що це місто побудовано українцями, куди заслали мою бабусю і дідуся з-під Полтави за статтею супротиву радянській владі, і вони там проживали. Але в 3 рочки я переїхав у Крим і прожив свідоме життя в Криму», – сказав Лієв журналістам «Бабелю».

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Журналіст «Української правди» Михайло Ткач заявив, що інформація про російський паспорт у Лієва, яку він опублікував напередодні, не відповідає дійсності. Однак наголосив, що новина на сайті медіа була опублікована одразу з позицією Лієва.

«Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву», – написав Ткач.

Нагадаємо, що 2-го лютого заступник міністра оборони України Олександр Лієв звільнився за власним бажанням.