Київська школа економіки відмовляється виконувати мовний закон



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Закон про мову набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше

Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зауважив, що у закладі викладають виключно англійською

Київська школа економіки не зможе викладати українську мову для своїх студентів, як того вимагає «мовний закон», а також проводити все навчання у закладі українською.

Про це її почесний президент Тимофій Милованов 31 травня написав у Facebook.

«Закон про мову вимагає, щоб Київська школа економіки викладала українською мовою. Нам це не підходить. Ми викладаємо виключно англійською. На більшості програм. Також закон вимагає, щоб ми навчали наших студентів українській мові. Нам це теж не підходить. У нас мало ресурсів, ми живемо на гроші благодійників. Приватних осіб та українських бізнесів, які дарують свої зароблені гроші для розвитку освіти», - зазначив Милованов.

Він додав, що Київська школа економіки «має бути відповідальною» перед донорами і суспільством.

«І витрачати благодійні внески на навчання студентів сучасним навичкам, які роблять їх конкурентоспроможними в світі», - написав Милованов.

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон». 16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».

Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.