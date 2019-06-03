Новий український правопис сьогодні вступає в дію



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Міністерство освіти просить українців вже використовувати нову редакцію українського правопису

Зараз розробляється план імплементації нової редакції «Українського правопису»

Сьогодні фінальний текст нової редакції українського правопису буде опублікований на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук, повідомляє прес-служба МОН.

«З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мови. Водночас зараз розробляється план імплементації нової редакції Українського правопису. Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни і етапи впровадження змін в освітній процес», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. На сайті Міністерства освіти та науки остаточна версія змін ще не була опублікована. Там був тільки проект нового правопису, який люди помилково сприйняли як те, що було прийнято урядом.

Повний текст нової редакції «Українського правопису» з’явився тільки 24 травня на сайті Інституту мовознавства ім. Потебні НАНУ. Але він не може вважатися офіційним документом.

В Міносвіти зазначають, що у серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тис. пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів влади, окремих громадян. При цьому не повідомляється, скільки з них були враховані.

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