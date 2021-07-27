Міносвіти виділить 150 мільйонів на оновлення «профтехів»

До Міносвіти надійшло багато заявок для створення центрів за технологічно складними професіями

Найбільше коштів отримають Дніпропетровська та Львівська області

Міністерство освіти і науки відібрало 62 заклади професійної освіти, які отримають субвенцію на облаштування навчально-практичних центрів, або «профтехів». Про це повідомляє пресслужба МОН.

Загальний обсяг фінансування програми складає 226 мільйонів гривень. З них 150 виділить Міністерство освіти у формі субвенції, решта буде надана місцевими бюджетами, закладами освіти або іншими соціальними партнерами.

«Цього року надійшло багато заявок для створення центрів за технологічно складними професіями. Йдеться, наприклад, про верстатників широкого профілю, електрогазозварників, токарів, електромонтажників. Ми безсумнівно підтримали їх, адже частина цих професій є гостро затребуваною на ринку праці. Разом з тим, традиційно, популярною лишилася сфера послуг. Частина поданих заявок буде профінансована за професією кухаря, кондитера, швачки та інших. За цими професіями навчається переважна більшість учнів», – зазначив заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Відповідно до наказу, найбільше коштів на створення центрів отримають Дніпропетровська та Львівська області – по 5 закладів у кожній. Дані регіони мають найбільші мережі закладів профосвіти, зокрема на Дніпропетровщині працює 58 «профтехів», на Львівщині – 55.

Загалом до переліку закладів, які отримають підтримку на створення центру, увійшли профтехи з усіх регіонів країни. Планується створення 55 нових центрів та дооснащення 7 вже існуючих.