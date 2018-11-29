«Мінстець» спустить 40 млн грн на інформаційні ролики на телебаченні (Документ)



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Найбільше зароблять телеканали «1+1», ТРК «Україна», ICTV, СТБ

Міністерство інформаційної політики України 28 листопада за результатами тендера уклало угоду з ТОВ «Сігма Уа» (Київ) на розміщення та демонстрування інформації на провідних українських телеканалах загальною вартістю 39,95 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

У тендерній документації міністерство інформполітики не конкретизує щодо змісту самих роликів. Наголошується, що їхня трансляція має зжаті терміни – протягом листопада-грудня 2018 року.

Крім цього, обов’язковою умовою є те, що трансляція інформпродукту має відбуватися у прайм-тайм: з 07 год. 00 хв до 10 год. 00 хвилин та з 18 год. 00 хвилин до 23 год. 59 хвилин 59 сек. – у робочі дні та з 09 год. 00 хвилин поточної доби до 00 год. 59 хвилин 59 сек наступної доби – у вихідні та святкові дні.

Загалом, 19 українських телеканалів покажуть інформаційні ролики на замовлення Міністерства інформаційної політики. Найбільше на цьому зароблять: «1+1» (7,83 млн грн), ТРК «Україна» (5,93 млн грн), ICTV (5,18 млн грн), СТБ (4,73 млн грн), «Новий канал» (3,39 млн грн), ТЕТ (2,56 млн грн), НЛО-ТВ (2,07 млн грн).

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Єдиним конкурентом на тендері було ТОВ «Стар АП» з ціновою різницею 5 тис. грн.

Столична «Сігма УА» належить Денису Лазуренку, Олександру Горлову і Ярославу Плошку. Останні двоє разом з Олександром Смірновим також володіють ТОВ «Табаско Гроуп» і ТОВ «Табаско Ворлдвайд» (рекламне агентство «Tabasco»).