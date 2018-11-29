У столичній підземці відремонтують бомбосховища



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Бомбосховища потребують капітального ремонту

Орієнтовна вартість капремонту становить майже 27 млн грн

У київському метрополітені планується ремонт бомбосховищ. Відповідний тендер комунальне підприємство «Київський метрополітен» розмістило в системі державних закупівель ProZorro.

Бомбосховища відремонтують на синій лінії метро від станції «Контрактова площа» до станції «Либідська». Після закінчення будівництва підземка зможе забезпечити пасажирів оновленими об'єктами цивільної оборони, захисту персоналу та населення у воєнний час.

Орієнтовна вартість капремонту – 26,807 млн грн. Тендерні пропозиції можна подати до 14 грудня. Аукціон відбудеться 17 грудня.

Підрядник повинен закінчити всі роботи за 9 місяців після перемоги на аукціоні.

Нагадаємо, «Київметробуд» виграв аукціон на будівництво метро на Виноградар.

Як повідомлялося, 28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.