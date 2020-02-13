Сенат проголосував за обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану



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Дональд Трамп попросив Сенат не підтримувати обмеження його військових повноважень

Приводом до внесення резолюції стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані

Верхня палата американського парламенту — Сенат — ухвалила в четвер, 13 лютого, резолюцію, якою обмежує повноваження президента США Дональда Трампа щодо проведення військових операцій в Іраку.

Про це повідомляє Associated Press.

За резолюцію в Сенаті, де більшість складають однопартійці Трампа з Республіканської партії, проголосували 55 сенаторів, проти — 45.

За словами автора резолюції, сенатора-демократа Тіма Кейна, вона є важливим підтвердженням права Конгресу щодо оголошення війни.

Тоді як Трамп та інші президенти «завжди повинні мати право на захист США від безпосередньої загрози, повноваження виконавчої гілки влади закінчуються там, де йдеться про оголошення війни», — заявив Кейн під час дискусії в Сенаті.

Приводом до внесення резолюції стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. Після цього відносини між США та Іраном загострилися.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.

Згодом США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак.