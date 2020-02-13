Tesla відкликає 15 тисяч автомобілів через несправність керма



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Tesla відкликає 15 тисяч автомобілів через можливі проблеми в роботі керма

Tesla проведе заміну підвісних болтів і, при необхідності, поміняє рульовий механізм

Американська компанія Tesla відкликає 15 тисяч позашляховиків SUV моделі X через можливі проблем, які можуть привести до втрати контролю над гідропідсилювачем керма.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління безпекою руху на трасах США і міністерство транспорту Канади.

У відомствах заявили, що алюмінієві гайки можуть зламатися, що призведе до втрати гідропідсилювача рульового управління на деяких автомобілях.

За даними агентства, будуть відкликані 14 193 автомобіля в Сполучених Штатах і 843 в Канаді.

Уточнюється, що Tesla проведе заміну підвісних болтів і, при необхідності, поміняє рульовий механізм.

Нагадаємо, в 2019 році Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало збільшення електрокарів в Україні на 56% порівняно з 2018 роком.

Як повідомлялося, американський автовиробник General Motors представить 20 травня свій перший електричний позашляховик на основі легендарної моделі Hummer.