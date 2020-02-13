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    Tesla відкликає 15 тисяч автомобілів через несправність керма

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    Tesla відкликає 15 тисяч автомобілів через можливі проблеми в роботі керма - Tesla відкликає 15 тисяч автомобілів через несправність керма
    Tesla відкликає 15 тисяч автомобілів через можливі проблеми в роботі керма

    Tesla проведе заміну підвісних болтів і, при необхідності, поміняє рульовий механізм

    Американська компанія Tesla відкликає 15 тисяч позашляховиків SUV моделі X через можливі проблем, які можуть привести до втрати контролю над гідропідсилювачем керма.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління безпекою руху на трасах США і міністерство транспорту Канади.

    У відомствах заявили, що алюмінієві гайки можуть зламатися, що призведе до втрати гідропідсилювача рульового управління на деяких автомобілях.

    За даними агентства, будуть відкликані 14 193 автомобіля в Сполучених Штатах і 843 в Канаді.

    Уточнюється, що Tesla проведе заміну підвісних болтів і, при необхідності, поміняє рульовий механізм.

    Нагадаємо, в 2019 році Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало збільшення електрокарів в Україні на 56% порівняно з 2018 роком. 

    Як повідомлялося, американський автовиробник General Motors представить 20 травня свій перший електричний позашляховик на основі легендарної моделі Hummer.

    США Tesla
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