Мін'юст має намір реєструвати шлюби в День закоханих до півночі



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Захід із продовженим часом реєстрації шлюбів «Любов поза часом» пройде в 65 відділах державної реєстрації актів цивільного стану в Києві та в усіх областях України

Міністерство юстиції має намір реєструвати шлюби в День закоханих до півночі. Про це йдеться в повідомленні міністерства в соціальній мережі Facebook.

«У День Святого Валентина, 14 лютого, з 08:00 до 24:00 всі закохані зможуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати шлюб, якщо його призначено на вищевказаний день», - сказано в ньому.

Захід із продовженим часом реєстрації шлюбів «Любов поза часом» пройде в 65 відділах державної реєстрації актів цивільного стану в Києві та в усіх областях України.

Фото: facebook.com/minjust.official

Зазначимо, що Кабінет міністрів має намір запропонувати Верховній Раді дозволити нотаріусам реєструвати шлюби.

Як повідомлялось, українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.