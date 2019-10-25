В уряді хочуть «люструвати» заступника міністра оборони



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В уряді хочуть «люструвати» Олександра Поліщука

Олександра Поліщука 23 жовтня призначили заступником міністра оборони

На виконання вимог закону України «Про очищення влади» відносно заступника міністра оборони Олександра Поліщука розпочато перевірку.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Оприлюднена також заява Поліщука про згоду на проходження перевірки.

Законом України «Про очищення влади» передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 закону «Про очищення влади», поданих особами, які обіймають відповідні посади чи претендують на зайняття таких посад. Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», нагадується в повідомленні на сайті уряду.

Зазначимо, що Олександра Поліщука 23 жовтня призначили заступником міністра оборони. Він має займатися оборонним плануванням у військовому відомстві.

Олександр Поліщук першим серед українських офіцерів пройшов програму стажування в Управлінні оборонної політики та планування Міжнародного Секретаріату НАТО на посаді експерта з оборонного планування та розвитку оперативних можливостей військ (сил). Навчався у Королівському коледжі оборонних досліджень Великої Британії. Має досвід дипломатичної служби на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО з 2004 по 2007 рік.

З червня 2012 по липень 2013 року працював у Апараті Ради національної безпеки і оборони України на посаді державного експерта, а з квітня 2014 року по жовтень 2017 року – на посадах керівника департаменту з питань воєнної безпеки та керівника служби з питань оборони.