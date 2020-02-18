Мін'юст планує уповноважити нотаріусів реєструвати шлюби і розлучення



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Міністерство юстиції має намір законодавчо врегулювати реєстрацію шлюбів у будь-який визначений нареченою і нареченим день.

Міністерство юстиції планує надати нотаріусам повноваження реєструвати укладання та розірвання шлюбів за відсутності дітей і майнових суперечок. Про це йдеться у звіті виконання програми діяльності Кабміну за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Також Мін'юст планує запровадити можливість подачі заяв у сфері держреєстрації актів цивільного стану в будь-який орган держреєстрації таких актів незалежно від проживання заявника, в тому числі в електронній формі.

Крім того, Мін'юст планує законодавчо врегулювати реєстрацію шлюбів у будь-який визначений нареченою і нареченим день.

Зазначимо, Кабінет Міністрів має намір запропонувати Верховній Раді дозволити нотаріусам реєструвати шлюби.