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    Мін'юст планує уповноважити нотаріусів реєструвати шлюби і розлучення

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    Мін'юст планує уповноважити нотаріусів реєструвати шлюби і розлучення

    Міністерство юстиції має намір законодавчо врегулювати реєстрацію шлюбів у будь-який визначений нареченою і нареченим день.

    Міністерство юстиції планує надати нотаріусам повноваження реєструвати укладання та розірвання шлюбів за відсутності дітей і майнових суперечок.  Про це йдеться у звіті виконання програми діяльності Кабміну за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.

    Також Мін'юст планує запровадити можливість подачі заяв у сфері держреєстрації актів цивільного стану в будь-який орган держреєстрації таких актів незалежно від проживання заявника, в тому числі в електронній формі.

    Крім того, Мін'юст планує законодавчо врегулювати реєстрацію шлюбів у будь-який визначений нареченою і нареченим день.

    Зазначимо, Кабінет Міністрів має намір запропонувати Верховній Раді дозволити нотаріусам реєструвати шлюби.

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