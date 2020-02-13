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    Суспільство

    «Кохання поза часом». На святого Валентина шлюби реєструватимуть до опівночі

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    «Кохання поза часом». На святого Валентина шлюби реєструватимуть до опівночі

    Мін'юст підготував подарунок на День закоханих

    У День святого Валентина, 14 лютого, із 8.00 до 24.00 проходитиме захід «Кохання поза часом», у рамках якого закохані зможуть подати заяву про реєстрацію шлюбу та одружитися в той же день.

    Про це ідеться на сайті Міністерства юстиції.

    «У Валентинів день всі закохані, навіть вночі, зможуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати шлюб, якщо він призначений у вищевказаний день», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що захід «Кохання поза часом» триватиме із 8.00 до 24.00 14 лютого.

    З переліком відділів ДРАЦС, які визначені учасниками заходу, можна ознайомитися за посиланням.

    Як повідомлялося, у столичному фунікулері 14 лютого дарують усім закоханим безкоштовний проїзд за обійми чи поцілунок.

    До слова, Помісна церква розвіяла черговий міф: Святий Валентин не є покровителем закоханих.

    Як повідомлялось, українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.

     Читайте також: Психолог Катерина Гольцберг: Патріархальна сім’я міцніша за партнерську. Але чи щасливіша?


     

    Міністерство юстиції українці шлюб сім'я
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