«Слуга народу» розкритикувала ідею створення Нацагентства щодо наслідків агресії РФ



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Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що створення нового Нацагентства «забирає багато коштів»

Василевська-Смаглюк не бачить сенсу у «створенні додаткового органу»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що Національне агентство з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, яке пропонується утворити зареєстрованим нещодавно в парламенті законопроєктом, дублюватиме функції Міністерства юстиції і Міністерства закордонних справ.

Таку думку вона висловила в коментарі «Уніан», коментуючи зареєстрований в парламенті проєкт закону про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації (№3057).

«Мене він здивував тим, що він підміняє функції Міністерства юстиції і МЗС, яке займається позивною діяльністю щодо судів міжнародних інстанцій і стосовно Російської Федерації, і частково підміняє судову тяганину, яка ініційована НАК «Нафтогаз України», - зазначила Василевська-Смаглюк.

У цьому зв’язку депутатка наголосила, що не бачить сенсу у «створенні додаткового органу». Зокрема, за її словами, створення вказаного агентства «забирає багато коштів».

«Якщо зарплати будуть мінімальні у працівників цього Нацагентства, то потрібно буде щорічно від 8 мільйонів гривень на це і 300 мільйонів гривень піде на організацію діяльності цього Національного агентства», - зауважила Василевська-Смаглюк.

Так, вона вважає у разі створення такого органу, він дублюватиме функції низки відомств.

«Тому що цим зараз займається вже Мін’юст, «Нафтогаз» і МЗС. По-друге, це буде повністю дублювання їхніх функцій. І, власне, втрата бюджетних коштів. У нас є така аналогічна ситуація з АРМою – повністю корумповане агентство, яке забирає активи в одних і передає їх іншим», - сказала парламентарій.

Нагадаємо, напередодні у Раді з'явився текст закону про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.