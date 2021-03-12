У Sushi Master та «Спортленд» зафіксували ігнорування української. Кремінь вже відреагував (документ)

Васильєв підкреслив, що в «Спортленд» вже не порушують мовного закону

Адвокат Максим Васильєв зафіксував порушення закону про мову, виявлені в мережі ресторанів японської кухні Sushi Master Ukraine та фітнес-клубів «Спортленд». Скарги надіслав до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня та вже отримав відповіді.

Суть порушень в обох випадках полягала в тому, що обслуговування споживачів починалося російською. «Уповноваженим надіслані на адреси вказаних мереж листи з вимогами забезпечити використання працівниками та партнерами вказаних мереж державної мови при обслуговуванні споживачів», – розповів Васильєв у мережі Facebook.

Лист Тараса Креміня

Юрист підкреслив, що це не найстрашніші порушення (якщо, наприклад, порівняти з категоричною відмовою обслуговувати українською), але таких дрібних порушень найбільше й через це їх часто можуть не помічати й навіть сприймати за норму.

«Якщо кожен свідомий громадянин бодай раз зверне увагу на порушення Закону про мову й доведе процес до кінця, тобто звернеться до Уповноваженого через такі порушення, то дуже швидко ситуація зміниться й ми будемо жити в українській Україні, а не в малоросії», – додав він.

Порушення мовного законодавства в «Спортленд»:

Порушення мовного законодавства в Sushi Master:

Васильєв почав із великих мереж, а саме Sushi Master та «Спортленд», бо саме великі мережі повинні продемонструвати всім, як правильно виконувати мовне законодавство.

«Sushi Maste ніяк не відреагували на публікацію, тому окрім скарги Уповноваженому, я змушений був звернутися й до їхнього центрального офісу, виклавши факти порушень та просив вжити заходів для недопущення цього в майбутньому, чекаю відповіді. У той час як із боку «Спортленд» було достатньо реакцій. Спочатку безпосередній керівник спортклубу, про якого йшлося в публікації (Сергій Шаблій) відреагував на неї. Хоча й реакція його була більше емоційна, ніж конструктивна. Потім, уже через декілька днів, відреагувала й сама мережа – цілком адекватно і правильно», – розповів захисник мови.

Васильєв підкреслив, що в «Спортленд» вже не порушують мовного закону: «З моменту моєї публікації минув майже місяць, за який я відвідав спортклуб багато разів і жодного разу мене не обслуговували російською. Там тепер обслуговують українською від початку й до кінця».

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. Президент Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

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