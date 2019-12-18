Мін'юст відкрив офіс протидії рейдерству



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За словами Дениса Малюськи, у роботі офісу зараз знаходиться близько 350 скарг, очікується, що їх розглянуть протягом одного місяця

Тепер усі скарги можна подавати через Інтернет

Міністерство юстиції відкрило офіс протидії рейдерству. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на брифінгу.

За словами міністра, офіс є одним з найуспішніших проєктів у боротьбі з рейдерством.

Зазначається, що всі скарги можна подавати через Інтернет.

Крім цього, офіс надає консультації в частині правильного заповнення скарг.

За словами Малюськи, у роботі офісу зараз знаходиться близько 350 скарг, очікується, що їх розглянуть протягом одного місяця.

У разі необхідності звернення до офісу протидії рейдерству для початку потрібно подати скаргу в електронному вигляді.

Далі протягом п’яти днів офіс перевіряє її оформлення, а протягом 30-45 днів формується висновок, після чого міністр юстиції, в разі підтвердження незаконності реєстраційної дії щодо нерухомості або бізнесу, підписує указ про скасування незаконної реєстрації та передає відповідну інформацію правоохоронним органам.

У майбутньому офіс має намір розглядати термінові скарги протягом 24 годин.

Джерело: Українські новини