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    Глава Мін'юста поки не збирається у відставку

    • Розсилка
    Глава Мін'юста поки не збирається у відставку

    Малюська підкреслив, що не планує найближчим часом йти з посади міністра юстиції

    Міністр юстиції Денис Малюська спростував інформацію про свою відставку.

    Про це він заявив в ефірі ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV.

    «Не дочекаються. Не пишу я заяви, не писав і писати найближчим часом не планую, якщо, звичайно, не попросить керівництво держави», - підкреслив Малюська.

    Раніше міністр юстиції розповів журналістам, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу. Пізніше у Facebook чиновника з'явилося загадкове фото робочого столу, на якому лежать черевики.

    Також повідомлялося про плани міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова піти з посади через низьку зарплату. Він спростував цю інформацію у Facebook.

    Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

    міністр зарплата Міністерство юстиції Facebook фракція
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