Глава Мін'юста поки не збирається у відставку



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Малюська підкреслив, що не планує найближчим часом йти з посади міністра юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська спростував інформацію про свою відставку.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV.

«Не дочекаються. Не пишу я заяви, не писав і писати найближчим часом не планую, якщо, звичайно, не попросить керівництво держави», - підкреслив Малюська.

Раніше міністр юстиції розповів журналістам, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу. Пізніше у Facebook чиновника з'явилося загадкове фото робочого столу, на якому лежать черевики.

Також повідомлялося про плани міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова піти з посади через низьку зарплату. Він спростував цю інформацію у Facebook.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.