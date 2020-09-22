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    Місцеві вибори: кількість кримінальних справ зростає

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    Правоохоронці фіксують порушення виборчого законодавства - Місцеві вибори: кількість кримінальних справ зростає
    Правоохоронці фіксують порушення виборчого законодавства

    Відкрито 65 кримінальних проваджень через порушення виборчого законодавства і процесу

    Упродовж доби 21 вересня до Національної поліції надійшло 85 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

    Найбільше повідомлень зафіксовано:

    • у Закарпатській – 16,
    • у Дніпропетровській – 14,
    • в Івано-Франківській – 12,
    • у Київській – 8,
    • у Сумській - 8,
    • у Волинській – 6,
    • у Тернопільській – 5,
    • у Миколаївській – 3,
    • у Донецькій - 2,
    • у Луганській - 2,
    • у Полтавській – 2,
    • у Чернігівській - 2,
    • у Кіровоградській - 1,
    • у Рівненській - 1,
    • у Хмельницькій - 1,
    • у Черкаській областях - 1,
    • у місті Київ - 1.

    Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 571 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

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    Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо двох кримінальних правопорушень.

    Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 65 кримінальних правопорушень: 34 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 31 – пов’язані з виборчим процесом.

    Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

    Національна поліція України кримінал вибори закон
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