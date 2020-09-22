Місцеві вибори: кількість кримінальних справ зростає графіка



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Правоохоронці фіксують порушення виборчого законодавства

Відкрито 65 кримінальних проваджень через порушення виборчого законодавства і процесу

Упродовж доби 21 вересня до Національної поліції надійшло 85 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Найбільше повідомлень зафіксовано:

у Закарпатській – 16,

у Дніпропетровській – 14,

в Івано-Франківській – 12,

у Київській – 8,

у Сумській - 8,

у Волинській – 6,

у Тернопільській – 5,

у Миколаївській – 3,

у Донецькій - 2,

у Луганській - 2,

у Полтавській – 2,

у Чернігівській - 2,

у Кіровоградській - 1,

у Рівненській - 1,

у Хмельницькій - 1,

у Черкаській областях - 1,

у місті Київ - 1.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 571 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо двох кримінальних правопорушень.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 65 кримінальних правопорушень: 34 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 31 – пов’язані з виборчим процесом.

Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.