Карантин і вибори: у ЦВК пояснили, як голосуватимуть на дільницях



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Для хворих виборців на дільницях буде окрема кабінка

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про організацію та проведення виборів під час карантину, яке визначає умови їх проведення на ділянках, а також вимоги та рекомендації до виборців.

«Крім паспорта, тепер обов’язковою буде і маска. Її потрібно зняти тільки щоб член комісії ідентифікував вас. Радимо захопити і ручку. Дистанція 1,5 метра і температурний скринінг на вході. На цих виборах без скатертин (для легкої дезінфекції поверхонь)», – повідомили у Центральній виборчій комісії, пишуть «Факти».

Крім цього, для виборців з ознаками респіраторного захворювання в приміщенні буде окрема кабінка і ящик для голосування.

А виборець на самоізоляції чи обсервації зможе голосувати за місцем перебування, але для цього потрібно подати заяву в дільничну виборчу комісію.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українці, які хворіють на коронавірус Covid-19, зможуть проголосувати вдома на місцевих виборах, що заплановані на 25 жовтня.