Місія МВФ працюватиме в Україні щонайменше два тижні - НБУ



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До 31 травня місія МВФ зустрінеться із Зеленським

Місія Міжнародного валютного фонду продовжує свою роботу в Україні. Наразі вона проводить низку консультацій та переговорів.

Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час конференції Національного банку у Києві, 23 травня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Місія МВФ зараз перебуває у Києві, проводяться консультації, переговори. Обговорюються економічна ситуація, яка склалась на сьогодні. Щойно у нас будуть які-небудь новини щодо роботи місії, я у першу чергу повідомлю про це на своєму особистому аккаунті у Twitter», — повідомив Смолій.

За його словами, місія перебуватиме в Україні ще наступного тижня, проте точної дати завершення її роботи Смолій не уточнив.

21 травня в Україну прибула місія МВФ. Представники фонду провели зустріч з міністеркою фінансів та прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. До 31 травня місія МВФ зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Місія перебуватиме в Україні протягом 2 тижнів та має ухвалити рішення про виділення траншу МВФ на 1,3 мільярда доларів або розпочати процес перегляду чинної програми.

Раніше американський банк JP Morgan, прогнозував, що до кінця 2019 року Україні не вдасться отримати новий транш Міжнародного валютного фонду в межах кредитної програми stand-by.

18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову кредитну програму для України та ухвалила рішення про виділення першого траншу на 1,4 мільярда доларів. Перший транш МВФ у межах нової кредитної програми, перерахували Україні 21 грудня 2018 року. Його зарахували до міжнародних резервів України. Всього протягом 2019 року Україна має отримати ще 2 транші МВФ.

Черговий транш МВФ необхідний для підтримання фінансової стабільності України та уникнення настання технічного дефолту — ситуації, коли Україна не зможе розрахуватись за кредитними зобов’язаннями.