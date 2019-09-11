Місія МВФ вже в Україні
Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що вже розпочато переговори з представниками МВФ
Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну для переговорів з владою.
Про це 11 вересня на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
За його словами, переговори з представниками місії вже почалися.
«У нас зараз в Україну приїхала місія МВФ. Мої колеги вже почали переговори. Я думаю, що наступного тижня ми вже вийдемо з більш розгорнутим меседжем про це. На сьогодні про результати говорити рано», - повідомив Гончарук.
Зазначимо, що напередодні Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 року.
Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.
Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».
Джерело: РБК-Україна