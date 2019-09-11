Місія МВФ вже в Україні



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Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що вже розпочато переговори з представниками МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну для переговорів з владою.

Про це 11 вересня на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, переговори з представниками місії вже почалися.

«У нас зараз в Україну приїхала місія МВФ. Мої колеги вже почали переговори. Я думаю, що наступного тижня ми вже вийдемо з більш розгорнутим меседжем про це. На сьогодні про результати говорити рано», - повідомив Гончарук.

Зазначимо, що напередодні Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 року.

Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.

Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».

Джерело: РБК-Україна