Місія ОБСЄ повідомила про новий випадок глушіння її безпілотників на Донбасі

В ОБСЄ повідомили про новий випадок глушіння її безпілотників на Донбасі

Безпілотник потребує повної технічної інспекції, перш ніж його можна буде використовувати знову

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про новий випадок, коли останніми днями стали «глушити» її безпілотні апарати в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі, частина якого перебуває під окупацією, так, що це створило для апарата аварійну ситуацію.

За повідомленням, цього разу радіоелектронне перешкоджання роботі безпілотного апарата великої далекосяжності, яке спричиняло перешкоди сигналу відразу обох модулів супутникового позиціонування GPS, призвело до необхідності його аварійної посадки. Тепер апарат буде потребувати повної технічної інспекції, перш ніж його можна буде використовувати знову.

У перебігу польоту, що тривав від 20-ї години 8 квітня до моменту аварійної посадки о 2:31 9 квітня, безпілотний апарат зазнавав таких перешкод кілька разів.

Повідомлення про попередні такі випадки СММ ОБСЄ оприлюднила 7 квітня. Того дня безпілотний апарат місії зазнав перешкод сигналу ще під час підготовки до польоту на рівні землі, що завадило його безпечній роботі.

Попереднього перед тим дня, 6 квітня, команді місії не вдалося підняти в повітря безпілотний апарат для здійснення регулярного моніторингу районів обабіч лінії зіткнення в результаті впливу перешкод сигналу обох модулів GPS (за оцінкою, внаслідок глушіння).

«Уперше, відколи місія розпочала роботу БПЛА дальнього радіуса дії в жовтні 2014 року, підняти безпілотник не вдалося через перешкоди сигналу», – наголосили в тому повідомленні.

У цих випадках ішлося про безпілотники, що базувалися в селі Степанівці на підконтрольній Києву частині Донеччини, що за 25 кілометрів від лінії контакту (вочевидь ідеться про Степанівку Іллінівської громади, що в новому Краматорському районі), також деякі з випадків глушіння, згадані в нинішньому повідомленні, теж ставалися над підконтрольною Києву територією. Але в ОБСЄ наголошують, що такі перешкоди могли бути влаштовані з будь-якого місця, віддаленого від місць інцидентів на десятки кілометрів.

Безпілотники великої далекосяжності, заявляють у місії, вкрай важливі для здійснення її мандату, особливо для спостереження в нічний час чи в місцевостях, де пересуванню членів місії чиняться перешкоди.

Як зазначили в СММ ОБСЄ, її безпілотники великої далекосяжності також зазнавали впливу значних перешкод сигналу одного або обох модулів GPS під час виконання регулярних польотів упродовж двох останніх місяців; ці перешкоди стали особливо посилюватися після 21 березня.

Як повідомляли українські військові і громадянські розслідувачі, останнім часом на окупованій частині Донбасу з’явилася нова російська техніка радіоелектронної боротьби, зокрема призначена для придушення роботи безпілотників на великій відстані.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.