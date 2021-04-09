Зеленський показав деталі поїздки на передову (відео)

Зеленський розповів, що проїхав по точках, де за останній період найбільша кількість поранених і летальних випадків

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку 2021 року на сході України загинуло 26 українських військових.

Про це він сказав у відео із поїздки у зону ООС, яке опублікував в Telegram.

«З липня ми бачили, що режим припинення вогню працює і раділи через те, що постріли зменшились, зменшилась кількість поранених, то спочатку цього року 26 загиблих», – сказав Зеленський.

Він додав, що дійсно є загострення ситуації на Сході, і розповів, що проїхав по точках, де за останній період найбільша кількість поранених і летальних випадків.

«Розуміємо, що працюють по наших хлопцях снайпери», – зауважив президент.

Він додав, що військові роблять все, щоб захистити нашу державу.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас. Президент відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Зеленський відзначив шістдесят двох українських військовослужбовців орденами та медалями, з них тринадцятьох нагороджено посмертно.

Вранці 9 квітня Зеленський оприлюднив фото промзони Авдіївки, що знаходиться на лінії фронту на Донбасі. На фото видно зруйноване приміщення заводу та розбиті бруси на майданчику біля нього.

Читайте також: