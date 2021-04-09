Зеленський передав військовим літак та вертоліт Держуправління справами

Володимир Зеленський підписав указ про передачу армії літака Ан-148 і гелікоптера Мі-8

Державному управлінню справами доручено забезпечити передачу літака і вертольота в установленому порядку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу з Держуправління справами літака АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1 Міноборони. Відомствам доручено забезпечити передачу в установленому порядку.

Про це повідомила пресслужба президента України.

В указі глави держави наголошується, що передача АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, які знаходяться в управлінні Державного управління справами, здійснюється з метою підвищення ефективності використання державної власності.

«Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності», – йдеться в президентському указі.

Відзначається, що документ набуває чинності з дня публікації.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас. Президент відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Зеленський відзначив шістдесят двох українських військовослужбовців орденами та медалями, з них тринадцятьох нагороджено посмертно.

Вранці 9 квітня Зеленський оприлюднив фото промзони Авдіївки, що знаходиться на лінії фронту на Донбасі. На фото видно зруйноване приміщення заводу та розбиті бруси на майданчику біля нього.

Читайте також: