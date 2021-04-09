На півдні України бійці тероборони готуються до можливих бойових дій (відео)

Навчання триватимуть до 16 квітня

У Запорізькій області та на Херсонщині, розпочались збори підрозділів територіальної оборони. Про це повідомляє Оперативне командування «Схід» Збройних Сил України. Навчання триватимуть до 16 квітня

Після розгортання організаційного ядра бригади та стрілецьких батальйонів тероборони, триває прибуття резервістів та підготовка до практичного відпрацювання визначених завдань.

Зокрема, з метою нарощування спроможностей підрозділів тероборони відбудуться тренування щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ворожими ДРГ тощо.

Резервісти займаються облаштуванням місць розташування та приймання їжі, заготівлею дров, розгортанням польових вузлів зв’язку та отримання зброї – це тільки частковий перелік справ сьогодення.

Хлопці чітко та відмінно виконують завдання командування – адже в територіальну оборону йдуть вмотивовані та відповідальні громадяни України. Ті, які за першої необхідності візьмуть до рук зброю та стануть на захист свого краю.

Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів територіальної оборони до виконання визначених їм завдань.

Розгортання тероборони відбувається і в інших областях країни, зокрема і в областях, що межують з окупованим Кримом. Основними цілями зборів є – удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах:

по охороні та захисту адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

виконанні завдань з контролю населених пунктів, по охороні органів державної влади, посиленню охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

На Херсонщині, до зборів залучені резервісти та військовозобов’язані, які мешкають в цьому регіоні. Збори планують провести в декілька етапів. На початку заходу усі задіяні резервісти та військовозобов’язані прибули на визначені пункти дислокацій своїх підрозділів, де отримали військову форму одягу, бойове спорядження та були проінструктовані командуванням штабу територіальної оборони щодо основних завдань зборів

Варто зазначити, що у випадку введення воєнного стану на підрозділи тероборони покладаються завдання:

підтримання правового режиму воєнного стану;

охорона та захист державного кордону;

забезпечення умов для надійного функціювання органів державної влади;

охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій;

боротьба з диверсійно-розвідувальними силами та незаконними збройними формуваннями.

То ж бійці тероборони повинні вміти ефективно діяти під час виконання завдань за призначенням, як індивідуально, так і у складі підрозділів.

На сьогодні штаби розгорнуті в повному обсязі. Особлива увага приділяється додержанню усіх карантинних норм та збереженню життя і здоров’я військовослужбовців.

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