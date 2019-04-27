Місія ОБСЄ втратила на Донбасі черговий безпілотник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один із безпілотних літальних апаратів ОБСЄ

Місія ОБСЄ вживає заходів для встановлення місцеположення безпілотника

Над непідконтрольною уряду України територією Донецькій області знову втрачено безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ середнього радіуса дії.

Про це повідомляється в опублікованому у п’ятницю звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, станом на 25 квітня.

«Об 11:21 під час польоту в районі н.п. Азов (кол. Дзержинське; непідконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя), безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ середнього радіуса дії зазнав дії радіоперешкод (за оцінкою, внаслідок глушіння). Об 11:22, команда Місії, яка керувала польотом цього БПЛА з місця поблизу н.п. Лебединське (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Маріуполя), втратила контроль над апаратом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що невдовзі після цього БПЛА СММ малого радіуса дії, що виконував політ поблизу Лебединського, також зазнавав дії радіоперешкод.

Місія ОБСЄ вживає заходів для встановлення місцеположення БПЛА середнього радіуса дії.

Нагадаємо, 18 квітня поблизу лінії зіткнення в Донецькій області розбився безпілотник місії ОБСЄ.

Також тричі з 13 по 15 квітня безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.