Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 350 вибухів на Донбасі

У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 364 вибуху в зоні АТО за період з 19:30 18 січня з 19:30 19 січня. Про це йдеться у звіті організації від 20 січня. «У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, одночасно зафіксувавши збільшення



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Місія ОБСЄ на Донбасі

У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 364 вибуху в зоні АТО за період з 19:30 18 січня з 19:30 19 січня. Про це йдеться у звіті організації від 20 січня.

«У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, одночасно зафіксувавши збільшення кількості вибухів (приблизно 340 проти близько 200) » , - повідомили в ОБСЄ.

«У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 24 вибуху проти близько 10)», - наголосили спостерігачі.

«У підконтрольних уряду районах команда Місії зафіксувала такі порушення ліній відведення: 4 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) біля р. Костянтинівка, які рухалися автодорогою Н20 на південний схід, а також 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм), які стояли вздовж шляхів в зоні завантаження на залізничній станції в Костянтинівці», - йдеться у звіті.

«У непідконтрольних уряду районах спостерігачі зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу смт Новоамвросіївське», - зазначили у Спостережній місії.

18 січня у Краматорську в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ. Віталій Зара їхав на таксі по місту, автомобіль потрапив в ДТП. Спостерігач місії ОБСЄ загинув на місці події.

Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Нагадаємо, біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР» помер чоловік.