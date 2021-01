Україна першою оплатила всі внески в ООН за цей рік

Україна сплатила всі внески в Організацію Об'єднаних Націй за 2021 рік і стала першою країною, яка в повному обсязі внесла всю необхідну суму.

Про це повідомило представництво України в ООН на сторінці в Twitter.

У представництві підкреслили, що Україна налаштована й надалі виконувати свої зобов'язання перед ООН.

«Україна офіційно стала першою державою-членом ООН в 2021 році, яка повністю оплатила внески в ООН. Україна твердо налаштована продовжувати виконувати свої зобов'язання перед ООН, виплачуючи свої внески в повному обсязі і в найкоротші терміни», – йдеться в заяві.

