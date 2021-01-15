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    Економіка та фінанси

    Україна першою оплатила всі внески в ООН за цей рік

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    Україна першою оплатила всі внески в ООН за цей рік - Україна першою оплатила всі внески в ООН за цей рік
    Україна першою оплатила всі внески в ООН за цей рік

    В 2019 році Україна внесла внесок в ООН - 1 млн 589 тис. 288 доларів

    Україна сплатила всі внески в Організацію Об'єднаних Націй за 2021 рік і стала першою країною, яка в повному обсязі внесла всю необхідну суму.

    Про це повідомило представництво України в ООН на сторінці в Twitter.

    У представництві підкреслили, що Україна налаштована й надалі виконувати свої зобов'язання перед ООН.

    «Україна офіційно стала першою державою-членом ООН в 2021 році, яка повністю оплатила внески в ООН. Україна твердо налаштована продовжувати виконувати свої зобов'язання перед ООН, виплачуючи свої внески в повному обсязі і в найкоротші терміни», – йдеться в заяві.

    Як повідомляє Уніан, відомо, раніше Україна входила до перших 25 держав-членів організації, які вчасно сплачували регулярний внесок до ООН. Приміром, у 2019 році він склав 1 млн 589 тис. 288 доларів.

    Теги: ООН Україна Twitter
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