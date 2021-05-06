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    Місія ОБСЄ зафіксувала загострення ситуації на Донбасі: 217 порушень за добу

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    Місія ОБСЄ зафіксувала загострення ситуації на Донбасі - Місія ОБСЄ зафіксувала загострення ситуації на Донбасі: 217 порушень за добу
    Місія ОБСЄ зафіксувала загострення ситуації на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    В Донецькій області спостерігачі чули десятки вибухів

    Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі 217 порушень режиму припинення вогню за добу, 4 травня. При цьому, всі порушення відбулися в Донецькій області. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

    Крім обстрілів, в Донецькій області спостерігачі чули десятки вибухів.

    «У Донецькій області СММ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 34 вибухи (1 розрив, 5 вибухів у повітрі і 28 вибухів невизначеного походження)», – йдеться в повідомленні.

    При цьому більшість таких порушень сталися в районі на північному заході від Горлівки на території, непідконтрольній українському уряду. Там спостерігачі почули 15 вибухів і 50 пострілів і черг з пострілів.

    Також порушень було чимало в районі Майорська і біля Грунтово.

    «У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області зафіксовано 140 таких порушень», – йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.

    Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Удень було зафіксовано присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського.

    Свободу пересування СММ і далі обмежували. Два БПЛА СММ зазнали впливу перешкод сигналу GPS.

    Нагадаємо, 5 травня, проросійські бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі. При цьому вони застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь.

    Одного українського військового було поранено.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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