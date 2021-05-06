Місія ОБСЄ зафіксувала загострення ситуації на Донбасі: 217 порушень за добу

В Донецькій області спостерігачі чули десятки вибухів

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі 217 порушень режиму припинення вогню за добу, 4 травня. При цьому, всі порушення відбулися в Донецькій області. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

Крім обстрілів, в Донецькій області спостерігачі чули десятки вибухів.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 34 вибухи (1 розрив, 5 вибухів у повітрі і 28 вибухів невизначеного походження)», – йдеться в повідомленні.

При цьому більшість таких порушень сталися в районі на північному заході від Горлівки на території, непідконтрольній українському уряду. Там спостерігачі почули 15 вибухів і 50 пострілів і черг з пострілів.

Також порушень було чимало в районі Майорська і біля Грунтово.

«У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області зафіксовано 140 таких порушень», – йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ.

Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Удень було зафіксовано присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського.

Свободу пересування СММ і далі обмежували. Два БПЛА СММ зазнали впливу перешкод сигналу GPS.

Нагадаємо, 5 травня, проросійські бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі. При цьому вони застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь.

Одного українського військового було поранено.