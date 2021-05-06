Бойовики на Донбасі стріляли з гранатометів: військовий отримав поранення

На дії противника наші воїни відкрили вогонь у відповідь

Одного українського військового було поранено на Донбасі 5 травня. Про це у Facebook повідомив пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Північ».

«Унаслідок ворожого обстрілу із гранатометів різних систем один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», – ідеться в повідомленні.

Стан здоров'я пораненого у пресцентрі назвали задовільним.

«На дії противника наші воїни відкрили вогонь у відповідь», – додали у штабі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, проросійські бойовики одинадцять разів порушили режим «тиші» на Донбасі. При цьому вони застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси та інші види озброєнь.