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    Політика

    Зеленський відвідає Станицю Луганську разом із президентом Європейської ради

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    Президент України Володимир Зеленський і&nbsp;президент Європейської ради Дональд Туск - Зеленський відвідає Станицю Луганську разом із президентом Європейської ради
    Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск

    Політики заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил

    7 липня президент України Володимир Зеленський відвідає Одеську та Луганську області. На Луганщині він зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «На Одещині глава держави візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze - 2019»,  - йдеться у повідомленні.

    Після цього президент відбуде з робочою поїздкою на Луганщину, куди також прилетить президент Європейської ради Дональд Туск.

    Зеленський і Туск відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

    Президент України також представить новопризначеного голову Луганської обласної державної адміністрації.

    Раніше повідомлялося, що у Львові під час прогулянки Зеленський зустрівся з місцевим Дартом Вейдером і зробив з ним селфі.

    До слова, після Львова Зеленський на Закарпатті порядки наводив. Відео наради, на якій президента дуже «ковбасило»

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