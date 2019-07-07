Зеленський відвідає Станицю Луганську разом із президентом Європейської ради



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Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск

Політики заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил

7 липня президент України Володимир Зеленський відвідає Одеську та Луганську області. На Луганщині він зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«На Одещині глава держави візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze - 2019», - йдеться у повідомленні.

Після цього президент відбуде з робочою поїздкою на Луганщину, куди також прилетить президент Європейської ради Дональд Туск.

Зеленський і Туск відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Президент України також представить новопризначеного голову Луганської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у Львові під час прогулянки Зеленський зустрівся з місцевим Дартом Вейдером і зробив з ним селфі.

До слова, після Львова Зеленський на Закарпатті порядки наводив. Відео наради, на якій президента дуже «ковбасило»