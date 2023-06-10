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Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Вдень місцями повітря прогріється до +30°
фото з відкритих джерел

У регіонах сьогодні буде мінлива хмарність

У суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Крім того, місцями будуть грози та шквали. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах 10 червня буде мінлива хмарність. На заході, півночі, у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях будуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. В західних областях місцями пориви будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі в Україні температура повітря буде 14-19° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23-28°. Трохи нижчою буде температура повітря на заході країни - 19-24° тепла. Натомість в центрі, в Одеській і Миколаївській областях повітря прогріється до +30°. На високогір'ї Карпат вночі синоптики прогнозують +8-13°, вдень +14-19°.

Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня фото 1

У суботу на Київщині буде мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, але вдень буде короткочасний дощ та гроза. Оголошено І рівень небезпечності.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +14-19°. Вдень температура повітря підніметься до 23-28° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +16-18°, а вдень - близько 26-28° тепла.

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