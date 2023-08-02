Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня

2 серпня на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти, які принесуть опади

Сьогодні грозові дощі очікуються у західних областях України

2 серпня на погоду в Україні будуть впливати атмосферні фронти та лінія сходження, пов'язані із циклоном Wenzeslaus. Це призведе до опадів у багатьох областях. Синоптикиня Наталка Діденко попередила про сильні шквали, град і навіть іноді смерчі вздовж лінії сходження.

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Прогноз на 2 серпня передбачає грозові дощі у західних областях України, які ввечері дійдуть до північних, центральних областей та Одещини. Також наприкінці доби опади очікуються місцями на крайньому сході України.

«Від опадів зможуть завтра ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим», - спрогнозувала синоптик.

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Температура повітря у середу становитиме від +25 до +32 градусів. У Києві 2 серпня очікується дуже тепла погода з температурою близько +29 градусів. Проте ввечері в столиці очікується дощ та гроза.

Синоптикиня також зазначила, що пізніше на Україну очікує сильна спека, а підвищення температури слід очікувати вже наприкінці цього тижня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«До України йде сильна спека. У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами. На сході та півдні, ймовірно, буде до +40!», - повідомила синоптикиня.

Найближчими днями також очікується висока температура на півдні та сході України.