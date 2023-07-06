Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні оголошено штормове попередження (мапа)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
Негода вируватиме в західних, північних та більшості центральних областей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через негоду оголошено І рівень небезпеки – жовтий

Сьогодні, 6 липня, у багатьох областях України оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«Удень 6 липня у західних, північних, більшості центральних областей грози», – йдеться у повідомленні.

У деяких областях України вируватиме негода
У деяких областях України вируватиме негода
фото: Український гідрометеорологічний центр

У зв'язку з очікуваними значними дощами, прогнозують пiдвищення рiвнiв води на лiвобережних притоках Днiстра в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей на 0,2-1,0 м над рівнями із незначним виходом води на окремі ділянки заплав.

I рівень небезпеки – Погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 6 липня, буде спека – до +37°. Втім, у низці регіонів будуть грози та сильний вітер.

Вдень повітря прогріється до +29...+34°, а в південних областях  очікується до +37°. Тим часом свіжіше буде у західних областях та на Житомирщині – +23...+28°. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть +17...+22°.

Теги: гроза погода синоптик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Регіони охоплять грози та пориви вітру
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
11 червня, 04:45
Удень в Україні прогріється до 19-24°
Низку областей накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 14 червня
14 червня, 05:09
Температура в країні, окрім західних областей, вдень становитиме 22-27°
Дощі охоплять майже всю Україну: прогноз погоди на 15 червня
15 червня, 05:21
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Станет прохладнее: синоптики дали прогноз погоды на 25 июня
25 червня, 10:16
20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях очікуються грози
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
19 червня, 14:40
На європейців влітку чекає спека
Метеорологи зробили невтішний прогноз для Європи
20 червня, 19:00
Дощі та грози накриють майже всі регіони
Дощі та грози не відступають: прогноз погоди на 29 червня
29 червня, 05:02
На українців чекають короткочасні дощі та грози
У більшості областей знову дощитиме: прогноз погоди на 30 червня
30 червня, 05:15
Ель-Ніньо – потепління води в Тихому океані, яке призводить до посух та повеней
Насувається Ель-Ніньо. Метеорологи повідомили про невідворотні наслідки
Вчора, 15:21

Суспільство

В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
«Чому Бог допускає таку біду в Україні?» Глава УГКЦ пояснив, чому під час війни не треба втрачати віру
«Чому Бог допускає таку біду в Україні?» Глава УГКЦ пояснив, чому під час війни не треба втрачати віру
Гуменюк прокоментувала можливість диверсії на ЗАЕС
Гуменюк прокоментувала можливість диверсії на ЗАЕС
Чи є гріхом убивати російських солдат? Глава УГКЦ дав відповідь
Чи є гріхом убивати російських солдат? Глава УГКЦ дав відповідь
«Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги
«Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги
Митрополит Епіфаній розповів, коли відбудеться перехід українських лавр до ПЦУ
Митрополит Епіфаній розповів, коли відбудеться перехід українських лавр до ПЦУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
49K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
45K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
38K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
28K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
19K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту