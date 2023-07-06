В Україні оголошено штормове попередження (мапа)

Через негоду оголошено І рівень небезпеки – жовтий

Сьогодні, 6 липня, у багатьох областях України оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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«Удень 6 липня у західних, північних, більшості центральних областей грози», – йдеться у повідомленні.

У деяких областях України вируватиме негода фото: Український гідрометеорологічний центр

У зв'язку з очікуваними значними дощами, прогнозують пiдвищення рiвнiв води на лiвобережних притоках Днiстра в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей на 0,2-1,0 м над рівнями із незначним виходом води на окремі ділянки заплав.

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I рівень небезпеки – Погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 6 липня, буде спека – до +37°. Втім, у низці регіонів будуть грози та сильний вітер.

Вдень повітря прогріється до +29...+34°, а в південних областях очікується до +37°. Тим часом свіжіше буде у західних областях та на Житомирщині – +23...+28°. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть +17...+22°.