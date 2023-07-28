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Скандинавські країни та Швейцарія посилять роботу із США, аби побороти Росію – Іndependent

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандинавські країни та Швейцарія посилять роботу із США, аби побороти Росію – Іndependent
Байден зустрівся з представниками Швеції, Фінляндії та Швейцарії
фото: Associated Press

Ще три країни хочуть приєднатися до програми партнерства Національної гвардії США

Швеція, Фінляндія та Швейцарія розглядають можливість приєднатися до програми партнерства Національної гвардії США через вторгнення Росії в Україну. Про це пише Independent.

Ця програма передбачає обмін досвідом та навчання службовців воєнізованих структур інших країн. Програма має допомогти здійснювати військові операції багатонаціональними арміями.

Про початок співробітництва має заявити командувач Нацгвардії США генерал Ден Хокансон найближчим часом, пише видання. Зазначається, що інтерес країн викликаний війною Росії та України.

Інтерес трьох країн до програми є яскравим свідченням того, як російська війна змусила кожну з цих націй вжити заходів, спрямованих на припинення тривалої політики військового неприєднання.

Фінляндія та Швеція були останніми країнами, які прагнули вступити до НАТО; Фінляндія приєдналася у квітні, а Швеція чекає на схвалення. На початку цього року Швейцарія, яка протягом тривалого часу залишалася нейтральною, почала розглядати можливість послаблення експортного контролю над відправкою зброї в зони активних бойових дій.

Independent зазначає, що програма державного партнерства Національної гвардії є менш відомим, але ключовим військовим інструментом для військ США для побудови відносин з іноземними збройними силами шляхом проведення регулярних навчальних та освітніх обмінів з молодими офіцерами. 

Це може допомогти іноземним військовим краще формувати власні військові операції. Це те, що вважається ключовим для переведення багатьох східноєвропейських країн на стандарти НАТО, щоб полегшити проведення операцій багатонаціональними арміями.

Що означає програма?

Програма Національної гвардії розпочалася 30 років тому після розпаду Радянського Союзу, коли колишні радянські країни шукали способи відійти від своєї військової організації комуністичного стилю. Україна однією з перших приєдналася до програми Національної гвардії, співпрацюючи з Національною гвардією Каліфорнії. З перших днів вторгнення Росії ВПС України зверталися за підтримкою до партнерів з Національної гвардії Каліфорнії, з якими вони навчалися.

Швеція та сусідня Фінляндія припинили свою політику військової неприєднання після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Обидві країни подали заявку на членство в НАТО, шукаючи захисту під егідою безпекової організації.

Фінляндія, яка має спільний з Росією кордон протяжністю понад 1300 кілометрів, приєдналася до НАТО у квітні. Але членство Швеції, яка уникала військових альянсів понад 200 років, було відкладено через заперечення з боку Туреччини. Але цього місяця Туреччина все ж погодилася зняти одну з останніх великих перешкод на шляху до членства Швеції.

Війна в Україні також спонукала урядовців Швейцарії боротися з давньою концепцією нейтралітету своєї країни, яка закріплена в конституції та забороняє експорт зброї в зони активних бойових дій.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ймовірно у серпні надішле Сенату запит про виділення  додаткової допомоги Україні. Про це повідомляє Politico.Видання цитує голову відділу оборонних асигнувань сенатора Джона Тестера (демократ від штату Монтана). Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит до кінця літа.

Раніше повідомлялося, що американський сенат більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд  – на потреби для України.

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Теги: Туреччина кордон президент Україна навчання військові спека Фінляндія війна Швейцарія експорт росія Швеція обмін

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