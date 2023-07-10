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Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
10 липня в Україні буде мінлива хмарність
фото з відкритих джерел

На півдні країни та Закарпатті місцями повітря прогріється до +25-30°

У неділю, 9 липня, в деяких областях України дощитиме. Крім того, у деяких регіонах повітря прогріється до +26°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. У Карпатах та східних областях крім крайнього заходу та півдня, місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території опади не передбачаються.

Температура повітря вночі становитиме 11-16° тепла. Трохи теплішою ніч буде у південній частині та східних областях - +19°. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 21-26° вище нуля. На півдні країни та Закарпатті місцями повітря прогріється до +25-30°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. 

Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня фото 1

На Київщині 10 липня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +14-16°, а вдень підніметься до +22-24°. У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 11-16° тепла, а вдень - 21-26° вище нуля.

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Теги: повітря вітер погода

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