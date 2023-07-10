10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується заздрити, лаятися, лихословити

10 липня відзначається День племінників та племінниць, Міжнародний день містян та Міжнародний день міських дзвонарів. Віряни вшановують пам'ять преподобного Самсона.

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День племінників та племінниць

10 липня кожного року відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць і племінників. Подію започаткував користувач Facebook у 2010 році.

Метою Дня племінниць і племінників є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучення до спільного проведення часу.

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Міжнародний день містян

Кожного року другого понеділка липня відзначається неофіційне свято – Міжнародний день містян. День городянина відзначають усі мешканці міст.

Метою такої події є привернення уваги до містян: до їхніх проблем та способу життя.

Міжнародний день міських дзвонарів

Міжнародний день міських дзвонарів або глашатаїв (International Town Criers Day), що відзначається у другий понеділок липня кожного року, вшановує історичну роль міських глашатаїв у громадах по всьому світу. Багато хто може здивуватися, дізнавшись, що існує таке свято і професія у сучасному світі.

Ця подія створена, щоб вшанувати роль міських глашатаїв – архаїчного терміну і професії, з якою багато хто може бути не знайомий. Міський глашатай, якого ще називали дзвонарем, був чиновником при королівському дворі або державній владі. Їхнім обов’язком було привертати увагу публіки на вулицях, щоб зробити офіційні заяви чи декларації. Ця роль, що вимагала вміння керувати увагою великого натовпу, безумовно, не підходила для людей зі слабкими нервами. У 2023 році Міжнародний день міських дзвонарів припадає на 10 липня.

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Яке сьогодні релігійне свято

10 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Самсона.

Він народився у доволі багатій та знатній римській родині, з юності вивчав лікарську справу. Рано збагнув, що покликання до медицини він отримав для того, щоб допомагати нужденним. Тому до будинку Самсона часто приходили бідняки, які не могли заплатити за лікування.

Після смерті батьків Самсон отримав чималий спадок, який відразу роздав, а сам переїхав до іншого міста, купив там невеликий будинок і в ньому безкоштовно приймав пацієнтів.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється важко працювати, виходити на город.

Не варто довго дивитися у дзеркало, тому що можна втратити красу.

Заборонено заздрити, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: хмарне небо – погода буде поганою;

Дощить 10 липня, значить аж до Бабиного літа восени будуть йти дощі;

Сіно має зелений відтінок до гарного врожаю гречки;

Якщо сіно темного кольору – добре вродять зернові;

Бджоли злі та кусючі до засухи.

Пам’ятні події 10 липня

1547 рік – у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;

1609 рік – німецькі католицькі князі створюють Католицьку лігу для боротьби з Реформацією;

1651 рік – під Берестечком закінчується битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом;

1878 рік – в Англії футбольний арбітр вперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1943 рік – війська Великої Британії та США висаджуються на острові Сицилія;

1949 рік – внаслідок землетрусу гине таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього;

1985 рік – французькі спецслужби затоплюють корабель Rainbow Warrior, що належав організації «Грінпіс»;

1991 рік – вночі цього дня невідомі підіривають два пам'ятники – Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.);

1994 рік – Леонід Кучма стає Президентом України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Самсон, Мартин, Іванна, Жанна.