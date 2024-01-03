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Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На заході країни прогнозується невеликий сніг

У середу. 3 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями – невеликі опади. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Уночі на заході країни й на високогір’ї Карпат прогнозується невеликий сніг, вдень – місцями дощ, особливо на Лівобережжі та на півдні. Крім більшості західних та південних областей, на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, а на Карпатах можливі пориви до 20-25 м/с.

Температура в західних та південних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Чернігівщині та Сумщині вночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі без опадів, вдень сніг. На дорогах буде місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

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Теги: снігопад вітер прогноз погоди

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