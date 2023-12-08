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Київ зупинився у заторах через сніг (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Київ зупинився у заторах через сніг (фото)
Водіїв просять не виїжджати без особливої необхідності, а також заздалегідь планувати свій час та маршрут
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Сотні автівок застрягли у корках

Через тривогу в Києві утворились сильні затори з лівого на правий берег та по Набережній. Так, затори зафіксовано на проспектах Миколи Бажана, Петра Григоренка, від Дарницької площі до моста Патона, вулиці Анни Ахматової. Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на Дарницькому мості в бік правого берега, проспектах Бандери та Шухевича в бік центру.

Наразі спостерігаються ускладнення руху на таких вулицях: Велика Васильківська (затримка 52 хв), Хрещатик (затримка 22 хв), Набережно-Хрещатицька (затримка 7 хв), бульвар Лесі Українки (затримка 22 хв), бульвар Тараса Шевченка (затримка 15 хв), вулиця Жилянська (затримка 9 хв) тощо.

Ускладнено трафік на Набережному шосе та бульваром Дружби народів, а також на Набережно-Хрещатицькій вулиці та на Набережно-Рибальській вулиці. Важко проїхати Північним мостом у бік Лівого берега через дорожні роботи. Затори на проспекті Перемоги у бік центру. Місцями корки – на вулиці Глибочицькій у бік центру. Важко проїхати вулицею Соборною та на Великій Окружній дорозі. Корки у районі Індустріального шляхопроводу.

На Лівому березі утворились затори біля метро «Чернігівська» на вулиці Братиславській. Ускладнений рух на Броварському проспекті біля станції метро «Дарниця».

У Києві утворились затори через снігопад та повітряну тривогу
У Києві утворились затори через снігопад та повітряну тривогу
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Сотні автівок застрягли у корках. Водіїв просять не виїжджати без особливої необхідності, а також заздалегідь планувати свій час та маршрут.

Зауважимо, масштабна повітряна тривога тривала майже дві години.

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Теги: Київ снігопад затор тривога

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