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Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У західних та північних областях очікуються сильні пориви вітру

У понеділок, 18 грудня, в Україні пройдуть невеликі дощі. Температура повітря переважно становитиме 0-5° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі, вночі у північних та центральних областях помірні дощі. На сході країни дощ буде з мокрим снігом. У більшості західних областей та на Одещині вночі без опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах усіх областей, крім південних.

Вітер західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних та північних областях місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень переважно 0-5° тепла. Уночі в східних областях коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. Вдень на півдні та Прикарпатті – 3-8° тепла.

Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі пройде помірний, а вдень невеликий дощ. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Подекуди можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура в Київській області вночі та вдень становитиме 0-5° тепла. У Києві стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть 2-4°.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря погода

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