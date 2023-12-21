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Через негоду на Львівщині на трасі Київ-Чоп обмежено рух вантажівок

Діана Гасюк
glavcom.ua
Через негоду на Львівщині на трасі Київ-Чоп обмежено рух вантажівок
фото: Патрульна поліція Львівської області

Водіїв вантажівок попросили скористатися місцями для відстою

Увечері 21 грудня рух вантажних автомобілів заборонено на 620-750 км автодороги М-06 Київ-Чоп. Це пов'язано з погіршенням погоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

«У зв'язку з сильними опадами снігу та поганою видимістю 21 грудня з 21:30 тимчасово обмежено рух вантажних автомобілів», – сказано в повідомленні.

Рух авто заборонено:

  • на 620-750 км автодороги М-06 Київ – Чоп;
  • на 80-195 км автодороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.

Водіїв вантажівок попросили скористатися місцями для відстою. А на згаданих ділянках працює снігоприбиральна техніка.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький,йдеться про ділянки доріг М-06 Київ – Чоп від села Козьова до Івашківського перевалу та Н-13 Львів – Самбір – Ужгород від Старого Самбора до Ужгородського перевалу на межі Львівської і Закарпатської областей.

«Завтра на території Львівської області прогнозують пориви вітру до 22 м/с. Уночі місцями сильний вітер 25 – 27 м/с. На півдні території – значний мокрий сніг з налипанням. Подекуди хуртовини. На дорогах ожеледиця. Врахуйте це перш ніж вирушати в дорогу», – написав він.

Раніше повідомлялося, що унаслідок негоди у Харківській області станом на ранок 17 грудня залишалися знеструмленими 3945 споживачів.

Нагадаємо, в Україні сьогодні та завтра синоптики прогнозували дуже сильний вітер.

Через негоду оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. II рівень небезпечності оголошується, коли погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Теги: Львів Ужгород поліція вітер населення

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