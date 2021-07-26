Кравчука в реанімації підключили до апарату штучної вентиляції легень – ЗМІ

Офіційні джерела поки не коментують інформацію про стан здоров'я Леоніда Кравчука

За інформацією ЗМІ, політик перебуває в реанімації ще з кінця червня, коли він переніс операцію на серці

Перший президент незалежної України, голова української делегації в тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук перебуває в реанімації, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Про це у понеділок, 26 липня, повідомляє «24 канал».

Як пише видання, політик перебуває в реанімації ще з кінця червня, коли він переніс операцію на серці.

Своєю чергою, в Офісі президента та української делегації в ТКГ стан Кравчука не коментують –заявили тільки, що він відновлюється після операції, а заміна його на посаді поки не розглядається.

Раніше повідомлялося, що перший президент України 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Як відомо, Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років. У 2017 році йому зробили стентування серця.

Кравчук є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Леонід Кравчук мав доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Проте перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції

Речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева заявила, що експрезидент пропустив урочисте засідання парламенту через поганий стан здоров'я.