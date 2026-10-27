Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 28 жовтня в церковному календарі – День пам'яті святої великомучениці Параскеви П'ятниці

28 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святої великомучениці Параскеви Іконійської, названої П'ятницею, – однієї з найшанованіших жіночих святих в Україні, заступниці шлюбу і домашнього вогнища, а також святих мучеників Терентія і Неоніли та їхніх семи дітей. У народі цей день відомий як Параскева Льняниця – жіноче свято з суворими заборонами на роботу і молитвою за мир у родині.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли

28 жовтня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Терентія і Неоніли, які разом зі своїми сімома дітьми жили в III столітті в Єгипті. Вони постраждали за свою християнську віру під час жорстоких гонінь, організованих імператором Декієм.

Згідно з переказами, подружжя та їхні діти відмовилися принести жертву язичницьким богам, незважаючи на погрози та тортури. Їхня спільна молитва та взаємна підтримка допомогли їм витримати всі муки. За свою непохитну вірність Христу вони прийняли мученицьку смерть. Ця родина стала символом стійкості віри та жертовності.

Того самого дня Церква вшановує великомучениці Параскеви Іконійської. Свята Параскева народилася у III столітті в місті Іконія – великому торговому місті Малої Азії, яке нині зветься Конья і розташоване в центральній Туреччині. Батьки її були заможними і благочестивими, особливо шануючи п'ятницю – день страстей Господніх. Саме тому доньці й дали ім'я Параскева, що в перекладі з грецької означає «п'ятниця». Після смерті батьків дівчина роздала їхній спадок бідним і дала обітницю дівоцтва, присвятивши себе проповіді Христа серед язичників.

Під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана на початку IV століття Параскеву схопили і піддали страшним тортурам, намагаючись зламати її волю і змусити відректися від віри. Зазнавши нелюдських знущань, вона не відступила і прийняла смерть через відсікання голови. Шанування Параскеви в Україні має глибоке народне коріння: її вважали покровителькою жінок, заступницею шлюбу, материнства і домашнього вогнища. Ікони з її образом прикрашали зіллям і цілющими травами та зберігали як найдорожчу святиню оселі.

Молитви дня

До святої Параскеви П'ятниці звертаються з молитвою про мир у родині, захист дітей і заступництво від хвороб та лиха:

О, наймужніша діво, міцна мученице свята Параскево! Святими твоїми молитвами будь помічницею нам, грішним, захисти наші домівки від усякого зла, чвар і незгоди. Моли Господа, чиста дівчина, моли Милосердного, нехай твоїми молитвами пошле мир у нашу родину, скріпить серця наші взаємною любов'ю, терпінням і розумінням. Визволи нас від хвороб тілесних і душевних, захисти дітей наших від спокус світу цього та покрий нас своїм святим омофором. Нехай під твоїм заступництвом ми у злагоді славимо і восхваляємо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо цього дня туман – скоро буде тепло.

Сонячний день віщує потепління, а похмурий – морози.

Іній на деревах – до швидкого потепління.

Якщо на річках лід став – то мороз довго протримається.

Зорі блищать яскраво – до гарної погоди.

У народному календарі 28 жовтня здавна називали Параскевою Льняницею або Днем святої П'ятниці. Саме в цей день жінки приносили до церкви перший пучок обробленого льону для освячення – на знак подяки за урожай і благословення майбутньої зимової праці. Ікони святої Параскеви вдома прикрашали цілющими травами і зіллям. Якщо день видався сонячним і сухим – чекали на холодну, але без хуртовин зиму. Сильний вітер 28 жовтня провіщав часті завірюхи і снігові бурі.

28 жовтня свої іменини святкують жінки на ім'я Параска (Параскева) та Ганна, а також чоловіки з іменами Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола та Степан.

Що не можна робити

28 жовтня – один із днів із найсуворішими жіночими заборонами. Категорично не можна прясти, шити, вишивати, в'язати та прати: вірили, що порушниця ображає святу Параскеву і накличе на себе нещастя. Забороняли також мити голову і мити підлогу – будь-яка «мокра» робота в цей день вважалася неприпустимою. Не слід сваритися, підвищувати голос на дітей і чоловіка: день святої, що молилася за мир у родинах, не терпить чвар. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить, – особливо жінкам, які звертаються по підтримку чи пораду.