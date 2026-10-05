В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 16°-18° тепла

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

Прогноз погоди на 5 жовтня Укргідрометцентр

У понеділок, 5 жовтня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. По області місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 16-21° тепла, у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

Як відомо, початок другого тижня жовтня в Україні буде теплим і переважно сухим. У понеділок та вівторок температура вдень становитиме близько +16°..+23°, а в середині тижня повітря прогріється ще сильніше – місцями до +25°..+26°. Однак із 9 жовтня погода почне змінюватися: атмосферний фронт принесе дощі спочатку на захід, а опісля – у північні, центральні та північно-східні області. 10 жовтня стане помітно прохолодніше, а температура на заході почне знижуватися ще раніше.