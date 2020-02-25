Мітинг під Податковою. ЗМІ викрили організаторів (Відео)



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Мітинг біля будівлі ДПС України в Києві Фото: golos.ua

В Інтернеті з'явилося відео псевдомітинга біля будівлі податкової в Києві

У мережі Інтернет з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як проходив нечисленний мітинг біля будівлі Державної податкової служби України в центрі Києва.

Про це повідомило інтернет-видання «Голос.ua».

Активісти, які брали участь у «мітингу», не змогли відповісти на елементарні питання про цілі «протесту», а також про сенс гасел, що написані на плакатах, які вони тримали в руках, та гасел, які вони скандували.

Зокрема, на запитання автора відео про те, поруч з якою будівлею проводиться мітинг, молодий представник невеликої групи присутніх відповів: «чого не знаю, того не знаю».

За інформацією видання, організаторами псевдопротеста, очевидно проплаченого, є колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко та Юрій Атаманюк, перший заступник голови податкової міліції України часів Віктора Януковича.

«Ми виступаємо за те, щоб ці реформи нарешті припинити. І насправді повернути Атаманюка та Клименка, тому що ці люди вже перевірені часом. У них долар тоді по 8 (доларів) був, а не те, що зараз бардак, й за наш рахунок... Хочеться змін знову в ту сторону, яка була», - висловила думку одна з активісток.

Варто зазначити, судячи з відеозапису, в мітингу брали участь кілька громадських організацій-одноденок.