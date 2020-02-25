  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Депутатка Федина закликала президента зустрітися з нею і Марусею Звіробій

    • Розсилка
    <span>Софія Федина зробила заяву перед допитом у ДБР щодо її висловлювань про президента Зеленського</span> - Депутатка Федина закликала президента зустрітися з нею і Марусею Звіробій
    Софія Федина зробила заяву перед допитом у ДБР щодо її висловлювань про президента Зеленського
    Фото: eurosolidarity.org

    Софія Федина: якщо Зеленський не злякається зустрітися з нами, я поясню, чому в очах Путіна не можна побачити мир

    Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Софія Федина закликала президента Володимира Зеленського зустрітися з нею і Марусею Звіробій і почути – чому вони попередили його про небезпеку на фронті замість влаштовувати політичні переслідування за висловлювання.

    Про це заявила парламентар перед допитом у Державному бюро розслідувань щодо її висловлювань про президента Зеленського, йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

    «Пан Зеленський так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію і з Марусею Звіробій також не наважився зустрітися. І тому сьогодні я ще раз звертаюся до президента Зеленського, якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій», – сказала вона.

    Як повідомлялось, сьогодні, 25 лютого, депутатка Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.

    Нагадаємо, 12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань. На підтримку Федини під ДБР зібралися її однопартійці та інші активісти.

    Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

    На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

    В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

    «Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.

    Читайте також: Софія Федина: Нас із Марусею Звіробій переслідують за правду
    Європейська солідарність депутат допит активісти Державне бюро розслідувань Софія Федина Маруся Звіробій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ