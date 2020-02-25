Депутатка Федина закликала президента зустрітися з нею і Марусею Звіробій



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Софія Федина зробила заяву перед допитом у ДБР щодо її висловлювань про президента Зеленського Фото: eurosolidarity.org

Софія Федина: якщо Зеленський не злякається зустрітися з нами, я поясню, чому в очах Путіна не можна побачити мир

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Софія Федина закликала президента Володимира Зеленського зустрітися з нею і Марусею Звіробій і почути – чому вони попередили його про небезпеку на фронті замість влаштовувати політичні переслідування за висловлювання.

Про це заявила парламентар перед допитом у Державному бюро розслідувань щодо її висловлювань про президента Зеленського, йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

«Пан Зеленський так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію і з Марусею Звіробій також не наважився зустрітися. І тому сьогодні я ще раз звертаюся до президента Зеленського, якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій», – сказала вона.

Як повідомлялось, сьогодні, 25 лютого, депутатка Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 12 лютого народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань. На підтримку Федини під ДБР зібралися її однопартійці та інші активісти.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.