Мітингувальники заблокували в’їзд у Київ на Одеській трасі (відео)
Перекрито всі смуги руху
Сьогодні на автодорозі Київ – Одеса, в районі селища Чабани, проходить санкціонований мітинг громадян. У зв’язку з цим рух транспорту обмежено. Патрульні займаються регулюванням дорожнього руху.
Про це інформує Патрульна поліція Київської області.
У соцмережі повідомляється, що мітингувальники перекрили всі смуги траси Київ – Одеса і ставлять намети.
Людям доводиться йти пішки до метро.
ЗМІ повідомляють, що мітингують жителі селища Новосілки Києво-Святошинського району. Вони вимагають повернути громаді стадіон, який знаходиться в оренді у приватного підприємця. Зараз йдуть судові розгляди, і місцеві вирішили таким чином привернути увагу до справи.
Правоохоронці просять водіїв врахувати вищевказану інформацію під час планування власного маршруту.