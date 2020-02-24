Мітингувальники заблокували в’їзд у Київ на Одеській трасі (відео)



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Жителі селища Новосілки перекрили трасу, вимагаючи повернути громаді стадіон Фото: скріншот відео

Перекрито всі смуги руху

Сьогодні на автодорозі Київ – Одеса, в районі селища Чабани, проходить санкціонований мітинг громадян. У зв’язку з цим рух транспорту обмежено. Патрульні займаються регулюванням дорожнього руху.

Про це інформує Патрульна поліція Київської області.

У соцмережі повідомляється, що мітингувальники перекрили всі смуги траси Київ – Одеса і ставлять намети.

Людям доводиться йти пішки до метро.

ЗМІ повідомляють, що мітингують жителі селища Новосілки Києво-Святошинського району. Вони вимагають повернути громаді стадіон, який знаходиться в оренді у приватного підприємця. Зараз йдуть судові розгляди, і місцеві вирішили таким чином привернути увагу до справи.

Правоохоронці просять водіїв врахувати вищевказану інформацію під час планування власного маршруту.