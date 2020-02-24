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    Новини

    Мітингувальники заблокували в’їзд у Київ на Одеській трасі (відео)

    • Розсилка
    Жителі селища Новосілки перекрили трасу, вимагаючи повернути громаді стадіон - Мітингувальники заблокували в’їзд у Київ на Одеській трасі (відео)
    Жителі селища Новосілки перекрили трасу, вимагаючи повернути громаді стадіон
    Фото: скріншот відео

    Перекрито всі смуги руху

    Сьогодні на автодорозі Київ – Одеса, в районі селища Чабани, проходить санкціонований мітинг громадян. У зв’язку з цим рух транспорту обмежено. Патрульні займаються регулюванням дорожнього руху.

    Про це інформує Патрульна поліція Київської області. 

    У соцмережі повідомляється, що мітингувальники перекрили всі смуги траси Київ – Одеса і ставлять намети. 

    Людям доводиться йти пішки до метро.

    ЗМІ повідомляють, що мітингують жителі селища Новосілки Києво-Святошинського району. Вони вимагають повернути громаді стадіон, який знаходиться в оренді у приватного підприємця. Зараз йдуть судові розгляди, і місцеві вирішили таким чином привернути увагу до справи.

    Правоохоронці просять водіїв врахувати вищевказану інформацію під час планування власного маршруту.

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