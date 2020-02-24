Скандал з «поновленням Насірова». Міністр юстиції пояснив, що означає рішення суду



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Роман Насіров не керуватиме ДФС

Поточний статус Насірова: звільнення визнано незаконним, примусового відновлення на посаді немає

Шостий апеляційний адміністративний суд не поновлював на посаді Романа Насірова, звільненого Кабміном з поста глави Державної фіскальної служби. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Він також пояснив, що означає рішення суду.

«Суд дійсно залишив без змін рішення суду першої інстанції і підтвердив незаконність розпорядження КМУ про звільнення пана Насірова з посади Голови ДФС. Тобто поточний статус: звільнення визнано незаконним, примусового відновлення на посаді немає», - написав він.

Крім того, пояснення щодо сьогоднішнього рішенння вже оприлюднила й пресслужба суду,

У суді нагадали, що сьогодні в ЗМІ поширюється інформація про прийняття Шостим апеляційним адміністративним судом рішення про нібито поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС.

«Звертаємо увагу, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 лютого 2020 року прийнято відмову Романа Насірова від позовних вимог про поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби України, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині поновлення останнього на посаді голови Державної фіскальної служби України та в частині звернення до негайного виконання рішення суду в частині поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби України визнано недійсним і закрито провадження у справі щодо цих позовних вимог», - заявили в суді.

Також повідомляється, що постановою суду від 17 лютого 2020 року рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року залишено без змін тільки в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 №35-р Про звільнення Романа Насірова з посади Голови державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування «газової справи» ексдепутата Олександра Онищенка. Через два тижні його відпустили під заставу в розмірі 100 млн грн.

Насіров звинувачується у зловживанні службовим становищем і посадовій підробці.

За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям нардепа Онищенка не платити державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про поновлення Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

Також 4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва зменшив Насірову розмір застави зі 100 млн гривень до 36 млн.

Справу Насірова розглядав Шевченківський райсуд, проте 23 жовтня її передали в ВАСУ.