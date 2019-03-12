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    Митниця 16 березня на дві години призупинить свою роботу

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    Митниця 16 березня на дві години призупинить свою роботу

    На час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання ЄАІС

    Державна фіскальна служба України 16 березня призупинить свою роботу на дві години.

    Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

    «З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи ДФС України (далі ЄАІС). На час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання ЄАІС, що призведе до зупинки процесу митного оформлення», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписавпостанову про реорганізацію ДФС шляхом поділу на Державну податкову та Державну митну служби. 

    митниця ДФС фіскальна служба
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